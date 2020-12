7 janvier ou 15 décembre : quand est-ce que les mineurs vont reprendre le sport en club ?

FRANCE

Crédit photo : GPJ

Alors que les mineurs inscrits dans des associations sportives pratiquant le basketball attendaient le mardi 15 décembre pour reprendre leur sport en milieu couvert, ils ont bien cru devoir s'en passer pour trois semaines de plus.

En effet, ce jeudi 10 décembre, le premier ministre Jean Castex a repoussé au jeudi 7 janvier le retour des activités au sein des établissements recevant du public (ERP), dont font parties les enceintes sportives. Par conséquent, les associations sportives pensaient à juste titre que le retour des mineurs dans les gymnases, jusqu'ici programmés au 15 décembre, se ferait après la rentrée scolaire de janvier 2021. De quoi les empêcher de maintenir stages et/ou entraînements durant les vacances scolaires.

#COVID19 | Les établissements recevant du public (cinémas, théâtres, salles de spectacle, enceintes sportives, musées...) resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier 2021. pic.twitter.com/p1w05nFnwj — Gouvernement (@gouvernementFR) December 10, 2020

Et pourtant, ce vendredi le Ministère des Sports a fait savoir à l'AFP que les mineurs pourraient bien reprendre le sport en milieu couvert dès le 15 décembre, sans en révéler le protocole (pratique individuelle ?). Une bonne nouvelle pour les licenciés et leurs associations qui auraient néanmoins mérité une communication plus claire dès le départ.

Par contre, les spectateurs ne pourront pas assister à de rencontres sportives professionnelles avant le 7 janvier, au moins.