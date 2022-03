Ali Traoré quitte officiellement les parquets

FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après 17 saisons en profesionnel, l'internationnal français Ali Traoré (56 sélections) raccroche. Connu en France grâce aux nombreux clubs où il est passé, Traoré est devenu quadruple vainqueur de la semaine des AS/Leaders Cup (2010, 2015, 2018 et 2019), double champion de France avec l'ASVEL (2002 et 2009) et vainqueur de la Coupe de France en 2015. Ce n'est pas tout, Ali Traoré est aussi connu à l'étranger. MVP de Pro A en 2010, il a découvert l'Italie avec la Virtus Rome, la Russie avec le Lokomotiv Kuban, l'Allemagne avec l'ALBA Berlin et l'Espagne avec l'Estudiantes Madrid.

Son dernier tour de piste s'est fait à Antibes en Pro B la saison dernière où il tournait à 9,5 points (50,4% aux tirs), 5,7 rebonds, 1,6 passe décisive pour 10,7 d'évaluation en 22 minutes de jeu en moyenne par match. Si sa retraite est sportive, Ali Traoré sera toujours bel et bien là aux bord des parquets puisqu'il officie depuis le début de la saison aux côté de David Cozette sur Monaco Info pour suivre les matchs de l'AS Monaco.

La rédaction reviendra plus en profondeur sur la carrière d'Ali Traoré mercredi matin.