Amara Sy se félicite de la réussite de sa ligue d'été : "Ça s'est fait sur un coup de tête"

L'Amiral League, tournoi d'été organisé la semaine passée par Amara Sy et les Spartiates de Cergy-Pontoise, club dont il est président, a attiré de nombreux joueurs, dont certaines têtes d'affiche de Jeep Élite et internationaux comme Lahaou Konaté, Charles Kahudi ou Yakuba Ouattara. "L'Amiral" Amara Sy est revenu sur l’événement sur le site de la LNB :

"Ça s'est fait sur un coup de tête, le basket me manquait", explique le joueur du Paris Basket. "En 2 semaines et demi, nous avons tout organisé, ce fut un gros stress. Je tiens à féliciter et remercier toutes les équipes, tous les bénévoles de Cergy, tous ceux qui ont participé à la fête, c'est du domaine de l'exploit en si peu de temps. C'était également une belle occasion de monter un nouvel évènement dans notre salle qui a été refaite à neuf."