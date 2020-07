Amiral League : l'équipe d'Amara Sy s'impose en finale, Adam Mokoka MVP

FRANCE

Crédit photo : Olivier Fusy

"L'Amiral" Amara Sy est bien maître à bord de son navire. Figure de la LNB, l'intérieur du Paris Basket et le club de Cergy-Pontoise, dont il est le président, organisaient cette semaine un tournoi d'été au plateau prestigieux. Et au pôle Sportif des Maradas Joël Motyl, l'antre des Spartiates (N2), c'est l'équipe locale, portant le surnom d'Amara Sy, qui l'a emporté ce dimanche, 74-62 en finale face à la Team Quai 54.

Ce tournoi, disputé sur cinq jours, rassemblait huit équipes formées de joueurs allant de la NM1 à la NBA. Après une phase de poules, les formations se sont affrontées en matchs à élimination directe jusqu'au titre, avec des rencontres de deux fois 14 minutes. Et en finale, ce sont les deux plus beaux rosters du plateau qui se sont logiquement affrontés devant un public venu nombreux après des mois sans 5x5 à se mettre sous la dent.



Adam Mokoka, qui a grandi et a commencé le basket à Cergy, a été désigné MVP de la finale, remportée à domicile donc.

D'un côté donc, l'Amiral Team, avec les frères Sy (Amara, Bandja et Mamadou) mais aussi l'international français Yakuba Ouattara (énorme en demi-finale avec 26 points), Sylvain Francisco (Paris) et Adam Mokoka (Chicago Bulls), MVP de la finale avec 18 points et 4 rebonds. Côté Team Quai 54, beaucoup de jolis noms également avec plusieurs joueurs de Jeep Élite. Mais Charles Kahudi (ASVEL), Lahaou Konaté (Boulogne-Levallois) ou encore Boris Dallo (Le Portel) n'ont pas suffit.