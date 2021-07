Ancien joueur de Roanne et Nanterre, Arthur Zuccolini s'est éteint à l'âge de 29 ans

FRANCE

Crédit photo : Menton Basket Club

C'est une tragique nouvelle relayée par Le Progrès : Arthur Zuccolini est décédé la nuit dernière d'un arrêt cardiaque à l'âge de 29 ans.

Aperçu en Pro A à une reprise en mars 2010 sous les couleurs de la Chorale de Roanne (lancé deux minutes par Jean-Denys Choulet contre Gravelines-Dunkerque), il s'était éloigné des parquets depuis six ans. Après avoir fait ses classes au sein de la Roca Team, où il a notamment eu Rémy Valin comme entraîneur en poussins entre 2000 et 2003, le géant monégasque (2,10 m) a ensuite transité par les centres de formation de Roanne (2008/11) et Nanterre (2012) avant de connaître une petite carrière entre la deuxième division belge (Charleroi), la NM2 (Metz) et la NM3 (Menton).

Toujours selon Le Progrès, Arthur Zuccolini travaillait actuellement sur le Rocher avec le projet d'ouvrir une chambre d'hôtes au Sénégal. Le destin l'a injustement emporté dans son sommeil. La rédaction de BeBasket adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à l'ensemble de ses proches.



Arthur Zuccolini lors d'un camp organisé en 2012 à Fos-sur-Mer