Andrew Albicy de retour en 3x3 : "sur le papier, on n’est pas l’équipe la plus forte"

FRANCE

Crédit photo : Julien BacotFFBB

Vous êtes de retour à l’Open de France après une première apparition en 2017 (photo), pourquoi ce choix ?

On a reçu une invitation de la Fédé car les trois derniers champions sont invités à l’Open de France 3x3 (l’Amiral Camp, équipe composée des frères Amara et Bandja Sy, de Jerry Boutsiele et d'Andrew Albicy, avait remporté l’édition 2017, à Lyon). Et c’était une bonne occasion de revenir goûter au 3x3. Ça me permet également de me préparer physiquement pour la saison prochaine. Ça fait toujours plaisir de jouer en 3x3 car c’est une discipline que j’adore énormément. En bref, je prends beaucoup de plaisir, sachant que je suis avec mes potes. On va essayer d'aller chercher la victoire.

Avec l’Amiral Camp (où il joue avec Amara et Bandja Sy, plus le spécialiste Dominique Gentil), vous serez l’équipe à battre samedi...

Je ne comprends pas forcément cette étiquette car on n’est pas forcément dans le 3x3. Avec Amara, Bandja et Dominique, on kiffe le 3x3. C’est juste du plaisir. Mais, on reste des compétiteurs, donc on veut aussi gagner. On n’est pas forcément l’équipe à battre. Car, sur le papier, on n’est pas l’équipe la plus forte. On a tout ce qu’il faut pour gagner mais ce n’est pas parce que tu es pro (en 5x5) que tu vas gagner. Ce sont les automatismes et l’habitude de jouer ensemble qui feront la différence, pour marquer ou défendre plus facilement. On verra bien ce que ça donne.

Le niveau du 3x3 en France monte au fil des années. Que pensez-vous du niveau de l’Open de France cette année ?

De ceux qui sont déjà qualifiés, c’est déjà un très bon niveau. Ça n’a rien à voir avec le niveau d’il y a trois ans. Si on nous met cette étiquette de favoris, on va l’accepter et surtout l’assumer. Le niveau du 3x3 en France est super bon, j’ai hâte. Pourquoi pas évoluer en équipe de France 3x3 dans quelques années ? Mais pour le moment, je reste concentré sur le 5x5 (avec l’échéance des JO de Tokyo 2021).

À Nantes,