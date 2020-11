Après les filles, les équipes de France masculines 3x3 se rassemblent à l’INSEP

FRANCE

Crédit photo : Grégory Laroche

Du beau monde est réuni à l’INSEP à partir de ce lundi. Après les filles récemment, c’est au tour des garçons d'entrer en piste. Du 23 au 28 novembre, trois catégories seront présentes lors de ce rassemblement.

Pour l’équipe de France A, des joueurs connus et reconnus du circuits sont au rendez-vous. Pour préparer le Tournoi Qualificatif Olympique à l’INSEP, des joueurs allant de la Jeep Elite à la Nationale 2 seront de la partie. Ce sera le premier rassemblement en bleu pour Sébastien Cape, Léopold Cavalière et Stéphan Gauthier.

Les 16 joueurs retenus en Équipe de France A :

Alexandre Aygalenq (Challans, N1)

Sébastien Cape (Lorient, N1),

Léopold Cavalière (Strasbourg, Jeep Élite),

Anthony Christophe (Monaco, NM3),

Thomas Cornely (Blois, Pro B),

Rémi Dibo (Rueil, N1),

Antoine Eïto (Le Mans, Jeep Élite),

Stéphane Gauthier (Angers, N1),

Dominique Gentil (Le Havre, N1),

Mérédis Houmounou (Nancy, Pro B),

Charly Pontens (Quimper, Pro B),

Mickaël Regina (Montbrison, N2),

Franck Seguela (Gries-Oberhoffen, Pro B),

Hervé Touré

Alex Vialaret (Bordeaux, N1),

Raphaël Wilson (Sorgues, N2)

Quentin Ruel (Rouen, Pro B)

Pour les U23 et les U18, l’objectif pendant cette semaine de stage intensif sera de préparer la Nations League U23 ainsi que les Coupes du Monde U23 et U18. Neuf joueurs en U23 et quatre en U18, des oppositions très intéressantes sont attendus lors de ce rassemblement. Marcus Gomis et Noha Thiam porteront la tenue bleue pour la première fois.

Les 9 joueurs retenus pour l’Équipe de France U23 :

Hugo Cosse (JL Bourg, Jeep Élite)

Léopold Delaunay (Cholet Basket, Jeep Élite)

Corentin Falcoz (JL Bourg, Jeep Élite)

Florian Fortas (Nanterre 92, Jeep Élite)

Marcus Gomis (Rouen Métropole Basket, Pro B)

Calvin Hippolyte (STB Le Havre, NM1)

Junior Ouattara (Saint-Quentin, Pro B)

Sya Plaucoste (ADA Blois, Pro B)

Thomas Pottier (BC Souffelweyersheim, Pro B)

Les 4 joueurs retenus pour l’Équipe de France U18 :