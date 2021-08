Assistant coach à Nanterre depuis 15 ans, Franck Le Goff troque le basket pour le football

FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

2006-2021. Voilà 15 ans que Franck Le Goff (50 ans) était le fidèle bras droit de Pascal Donnadieu. Un duo indissociable qui a vécu les plus belles heures de Nanterre dans le monde professionnel. Au cours de ses 708 matchs sur le banc du club, le désormais ex-entraîneur adjoint a eu le temps de remplir son armoire à trophées. Franck Le Goff a ainsi remporté le championnat de France Pro B (2011) et Pro A (2013), deux coupes de France (2014, 2017), deux trophées des Champions (2015, 2018) et enfin deux coupes d'Europe (l'Eurochallenge en 2015 et la FIBA Europe Cup en 2017). Sans oublier une saison en EuroLeague.

Avant de revenir dans son département d'origine, les Hauts-de-Seine, à l'été 2005 - d'abord pour entraîner les mini-poussins avant de devenir donc assistant dès janvier 2006 - Franck Le Goff avait entraîné Rueil-Malmaison (Pro B), au Liban, Saint-Étienne (NM1) et l'équipe féminine de Sceaux qu'il a fait passer de la Nationale 1 à la Ligue Féminine en 2005.

Dorénavant, le natif de Châtenay-Malabry revient à la passion de ses débuts, le football (il a joué 8 ans dans le club de sa ville natale), où il aura pour mission de coordonner et structurer le pôle formation du Racing Club de France, basé à Colombes. Un club dans lequel il est resté 10 ans en tant que joueur et entraîneur, au sein de la section basket. Sur le site officiel du RCF, il explique son futur rôle au sein de la structure :

« Je vais intervenir sur la partie préformation et formation. Cela fait maintenant 33 ans que j’entraîne des jeunes. Je sais ce que c’est de transmettre des idées et des valeurs. Je vais aider le club et les entraîneurs sur la pédagogie, la psychologie, la mise en place d’exercices, la rigueur, la discipline, le travail et les routines… Je serais également présent pour soutenir les entraîneurs quand ils en auront besoin. »