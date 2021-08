ASVEL, Alba Berlin, Milan : le plateau alléchant de la première édition du Paris European Games

FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Le Paris Basketball vient de frapper fort en réunissant trois grandes équipes du basket européen à participer au Paris European Games, un tournoi de préparation qui aura le lieu le 11 et 12 septembre à la Halle Georges Carpentier, dans le XIIIe arrondissement de Paris. L'Alba Berlin, dix fois champion d'Allemagne, l'Olimpia Milano, triple vanqueur de l'EuroLeague, et l'ASVEL, sacré champion de France à vingt reprises, seront présents en plus de Paris. Une opportunité pour le promu de se confronter à des équipes référencées. Une manière aussi d'observer deux mythes du coaching européen, avec Aïto Garcia Reneses (Alba Berlin) et Ettore Messina (Milan). Des sessions d'entraînements, "clinics", seront dirigées par les deux entraîneurs en amont des deux journées.

Le programme du Paris European Games :

Samedi 11 septembre

Villeurbanne -Alba Berlin (14h)

Paris Basketball - Milan (16h30)

Dimanche 12 septembre