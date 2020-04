Coronavirus : La LNB appelle aux dons pour financer du matériel médical

La Ligue Nationale de Basket a elle a aussi lancé sa cagnotte pour aider le personnel soignant à combattre le coronavirus. Sur le site Internet www.lnbsolidaire.fr, elle recueille les dons (en compagnie de la Fondation de l'Avenir) qui serviront à financer du matériel médical.



"Les besoins de matériels des hôpitaux dans toute la France sont importants (masques, blouses, gels, gants, lunettes et autres matériels indispensables) et les aider à pouvoir financer ces achats est essentiel pour faciliter le travail quotidien des personnels hospitaliers dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui frappe le pays, l’Europe et le monde entier.



Afin de faciliter le recueil de dons et garantir leur destination, la Ligue Nationale de Basket s’est naturellement associée avec la Fondation de l’Avenir pour effectuer cette collecte.



Les dons s’effectuent en ligne à l’adresse : www.lnbsolidaire.fr



Avec le concours de joueurs de Jeep® ELITE et de PRO B, la LNB relaiera l’opération sur www.LNB.fr et ses différents réseaux sociaux afin d’encourager tous les fans à être solidaires dans ces moments difficiles.



Partenaire depuis 2007, c’est sous l’opération des « Journées de l’Avenir » que les deux structures se sont associées pour faire avance la recherche. Chaque année, les dons récoltés permettent de soutenir des projets de recherche médicale appliquée.



C’est sous le label « Don en confiance » que cette collecte est effectuée garantissant la destination des dons."