Dans l'écrin de rêve du Trocadéro, les équipes de France 3x3 à la conquête de l'Europe

Crédit photo : FIBA

Cette semaine, les touristes venus se prendre en photo devant la Tour Eiffel, depuis l'esplanade du Trocadéro, ont vu un terrain de basket émerger dans le décor. Entre la Dame de fer et le Palais de Chaillot, à la place des habituelles fontaines monumentales, a poussé l'écrin qui accueille ce week-end la Coupe d'Europe de 3x3, où sont engagées les deux équipes de France.

"J'ai joué dans des endroits beaux, insolites - un cirque, un centre commercial - mais je pense que le Trocadéro, en termes de symbolique, c'est au-dessus de tout", se réjouit la meneuse Marie-Ève Paget. Les sélectionneurs Richard Billant et Karim Souchu, qui ont notamment évolué au pied du Parthénon à la Coupe du monde 2012, renchérissent. "C'est presque un rêve : le 3x3 ici, 9 ans après être parti presque de rien, c'est extraordinaire", lâche le premier. "C'est le meilleur spot qu'on puisse avoir. J'ai beaucoup voyagé, avec les équipes de France 5x5 et 3x3, mais là, faire un tournoi devant la Tour Eiffel c'est unique", appuie le second.

Paget : "J'ai à coeur de faire le three-peat"

C'est dans ce cadre magnifique que les équipes de France vont tenter d'aller décrocher une médaille. Chez les filles, Soana Lucet remplace Ana-Maria Filip au sein de l'équipe 4e des Jeux olympiques de Tokyo, avec Marie-Ève Paget, Migna Touré et Laëtitia Guapo. Double tenantes du titre, les Bleues veulent profiter de l'élan olympique. "Après les Jeux, on a vu beaucoup de retombées en termes de visibilité", constate Paget. "Beaucoup plus de gens me suivent sur les réseaux par exemple. Et puis c'est un événement tellement fort que j'ai appris beaucoup de choses en tant que joueuse et en tant que personne. Et je pense que la Coupe d'Europe va nous permettre de faire un peu le deuil de la déception car, même si c'est une belle performance, on est revenues sans médaille. J'ai à coeur de faire le three-peat à la maison en plus."

Côté garçons, vice-champions d'Europe en titre, Jules Rambaut et Franck Segela ont rejoint Antoine Eïto et Charly Pontens, membres de la sélection qui avait échoué d'un rien lors du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) fin mai. "On a en plus l'expérience d'avoir joué le TQO", croit Pontens. "Je pense notamment à Antoine Eïto, qui faisait sa première compétition internationale à très très haut niveau dans le 3x3." "Il y a une forme de pression qui doit être positive, il y a une attente de résultats des deux côtés", indique Karim Souchu. L'entrée est libre, le décors planté est sompteux, les équipes de France prêtes à y briller.

Le progamme :

Féminines

Vendredi 10 septemnre

18h25 : France - Israël

20h15 : France - Allemagne

Masculins

Samedi 11 septembre

20h15 : France - Autriche

22h30 : France Lituanie

Phases finales dimanche à partir du 14h15.

A noter que toutes les rencontres seront diffusées par L'Equipe (voir ici).