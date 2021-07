Disparition de Gérard Bosc

FRANCE

Dans un communiqué, la Fédération Française de Basket-Ball a annoncé le décès de Gérard Bosc (84 ans) ce vendredi.

Ce professeur d'éducation physique a mené une carrière d'entraineur et de formateur jusqu'au plus haut niveau. Il a successivement entraîné Tulle (1960-1967), Caen (1967-1968 ; 1970-1971 ; 1973-1974), Reims (1977-1984) et Charenton (1984-1987) en plus d'avoir été sélectionneur des équipes de France jeunes (cadets, juniors, espoirs). Gérard Bosc occupa la fonction de directeur technique national entre 1993 et 1996 avant de devenir le président de Reims Champagne Basket entre 1997 et 2003.

Prenant conscience de l'absence de mémoire qui handicapait son sport, il décida de publier un livre en trois tomes « Une histoire du basket français » récompensée par le prix « Lacoste du beau livre » en 2002. Enfin, Gérard Bosc a été le fondateur du musée du basket en 1984 et de l'union générale des entraîneurs (1984-1990) et a présidé l'académie du basket.

