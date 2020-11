Emmanuel Macron va dialoguer avec les acteurs du sport

FRANCE

Selon RMC Sport, Emmanuel Macron va s'entretenir par visio-conférence avec des représentants du sport professionnel et amateur, en grande souffrance économique en cette période de crise sanitaire. A cette occasion, le Président de la République française va pouvoir noter une fois de plus les demandes et peut-être leur donner des nouvelles rassurantes, sachant que des annonces gouvernementales sont attendues dans les prochains jours selon le président de la Ligue Nationale de Basket (LNB) Alain Béral.

RMC précise que le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte assistera à la réunion, de même que le président du club de football de Reims, Jean-Pierre Caillot, qui représentera le Ligue 1. Reste à savoir si le basketball français sera représenté, alors que Tony Parker, président de l'ASVEL et figure historique du sport français, s'est dit prêt à échanger avec le Président.