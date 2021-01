En 2020, l'Équipe a consacré 6 Unes sur le basket

FRANCE

Crédit photo : L'Équipe

Sur 365 Unes du plus grand quotidien sportif français, l'Équipe, 6 ont été consacrées au basket. Il y a eu tout d'abord la tragique disparition de Kobe Bryant survenue dans un crash d'hélicoptère. Une tragédie qui a bouleversé la NBA, les fans mais pas seulement. Dans 3 semaines, cela fera un an que le Black Mamba nous aura quitté. L'Equipe avait consacré deux Unes consécutives à ce sujet.

Puis la Covid-19 a bouleversé le monde et notamment en NBA. Rudy Gobert est le premier joueur et premier sportif de haut niveau à être testé positif. À partir de cet instant, Adam Silver, le président de la ligue, stoppe la saison. Si le Français est pointé du doigt notamment à cause de sa maladresse en conférence de presse, très vite l'opinion publique change d'avis. L'occasion aussi de saluer les sportifs/ves en première ligne contre la lutte au coronavirus. Laina Badiane, ancienne basketteuse professionnnelle et désormais infirmière en réanimation, fait la Une en mars 2020.

La NBA, stoppée depuis mars, reprend officiellement le 30 juillet à Orlando, dans une bulle sanitaire. Le lieu ? Le parc d'attraction Walt Disney World Resort à Orlando. Le 12 octobre, au terme d'une saison qui aura durée 1 an, les Los Angeles Lakers sont champions. Une victoire 4-2 en finale contre Miami. Les Lakers remportent leur 17e titre NBA, égalant les Boston Celtics, qui était jusqu'à présent la franchise la plus titrée. Quelques semaines plus tard, lors de l'ouverture du marché des transferts en NBA, Rudy Gobert signe un contrat mirobolant de 205 millions de dollars sur 5 ans avec sa franchise du Utah Jazz. Le pivot français fait la Une du journal pour la 2e fois de l'année.

En bonus, Tony Parker fait la Une au côté de Jean-Michel Aulas pour symboliser le rapprochement entre l'ASVEL LDLC et l'Olympique Lyonnais. Laina Badiane, quant à elle, fait une fois de plus les gros titres du journal en faisant parti des 30 qui ont fait le confinement.