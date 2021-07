Entre Cholet et Erman Kunter c'est terminé !

FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Séisme dans les Mauges ! Selon les informations du Courrier de l'Ouest, Cholet Basket a décidé de se séparer d'Erman Kunter. Le technicien franco-turc, pourtant lié au club jusqu'en juin 2022, n'honorera donc pas sa dernière année de contrat.

Revenu dans les Mauges en fin d'année 2018, "le Malin du Bosphore" avait connu une saison compliquée mais avait fait l'essentiel en maintenant Cholet Basket dans l'élite du basket français. Cette saison, la formation du Maine-et-Loire a encore lutté pour le maintien et terminé à une pénible 14e place en Jeep ELITE. Sans compter que le Franco-Turc, qui ne faisait plus l'unanimité au club, n'a pas toujours eu la main mise sur ses joueurs au point de mettre en place des sanctions. Tout cela a sans doute pesé dans le choix du président Jérôme Mérignac, dont une première réaction est attendue lundi prochain, annonce le journal. Et pourtant, ce n'est pas comme si une petite alerte avait été placée fin mai... Un petit peu plus de 10 ans après avoir glané le titre de champion de France avec Cholet, Erman Kunter quitte le club par la petite porte.

Pour sa 35e saison consécutive au plus haut-niveau, le club se prépare à vivre une intersaison très mouvementée. Car pour l'heure, seul Nathan De Sousa est assuré de porter le maillot choletais.