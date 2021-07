Finalement.... David Lighty va rester à l'ASVEL !

Voilà des semaines que l'Olympiakos lui fait les yeux doux. Si Moustapha Fall a lui cédé aux sirènes du club grec, ce n'est pas (ou plus) le cas de David Lighty (1,98 m, 33 ans). Le MVP de la dernière finale des playoffs aurait pris sa décision, celle de rester à l'ASVEL selon Aris Barkas, journaliste à Eurohoops.

The #MVP of the recent French league finals David Lighty is staying at @LDLCASVEL having a contract until 2024. No deal between Olympiacos and the French champions.