Franck Seguela et le Paris Next Generation font le show à Nantes

FRANCE

Crédit photo : Théo Quintard

Des passes dans le dos, des gros dunks et des contres ravageurs. Si vous aimez ce genre d'actions, vous allez être servis ce samedi 1er août, lors de l'Open de France 3x3. Sur l'île de Nantes, le show a déjà commencé ce vendredi avec le dernier tournoi de qualification. Et ce sont notamment Franck Seguela et ses coéquipiers du Paris Next Generation (Jules Rambaut, Timothé Vergiat et Stephan Gauthier) qui ont assuré le spectacle (voir vidéo ci-dessous). Étincelant, le nouvel ailier de Gries-Oberhoffen a aussi été décisif, puisque c'est lui qui a inscrit les deux lancer-francs de la qualification, lors de la demi-finale (remportée sur le fil 21-19, face aux Outsiders).

"C’est une journée positive, souligne Stephan Gauthier, le MVP du tournoi de vendredi. On était venu à Nantes pour passer les qualifications et rejoindre l’Open de France qui affichera un niveau très relevé. C’est un vrai plaisir d’y participer. Avec l’équipe, on a fait du bon travail. On va essayer d'aller le plus loin possible mais il va y avoir du très haut niveau.

Les jeunes Frenchies ont ainsi obtenu leur précieux sésame pour l'Open de France 3x3, tout comme les Néerlandais du TeamNL Black (victoire après prolongation contre les Belges d'Antwerp Ladebrokes (21-20). En revanche, la bande d'Abdoulaye Loum (JDA Dijon) a déçu puisque la team Égalité stoppe son parcours ici.

À Nantes,

Les Néerlandais du TeamNL Black seront également de la partie ce samedi à l'Open de France 3x3 (photo : Théo Quintard)

À (re)lire sur BeBasket "ITW Andrew Albicy : "Sur le papier, on n'est pas l'équipe la plus forte"