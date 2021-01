Ils rendent hommage à Pierre Murtin

FRANCE

Crédit photo : Catherine Aulaz

Maudit 31 décembre pour le basket français. Trois ans après le décès brutal de Frédéric Forte, c'est une autre forte personnalité qui nous a quitté, Pierre Murtin, des suites d'une longue maladie. Ce formateur hors pair a entraîné de nombreuses générations de basketteurs, tout en prônant un formidable jeu collectif dont se sont inspirés beaucoup d'autres éducateurs. Les clubs français, les entraîneurs professionnels et bien entendu les joueurs passés sous la houlette de Pierre Murtin ont multiplié les hommage sur Twitter depuis hier après-midi.

C’est avec une profonde tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Pierre Murtin ce jour.



La famille JL souhaite présenter à sa famille et ses proches, ses plus sincères condoléances.



Tu vas tellement nous manquer. Merci Pierrot, merci pour tout. On t’aime. pic.twitter.com/8Kq5G0KGdS — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) December 31, 2020

Quel homme .. j’ai eu la chance de le connaître et le côtoyer lors de mes années @LDLCASVEL .. une personne entière et passionnée.. mes pensées vont à ses proches et le club de la @JLBourgBasket . https://t.co/5yQHe99BuH — Leo Westermann (@westermann_leo) December 31, 2020

Une personne en or... un caractère bien trempé et une personnalité hors norme je lui dois énormément... je te pleure aujourd’hui quelle tristesse.... j’espère qu’il recevra un hommage digne de l’homme qui l’était et ce qu’il a pu apporter aux endroits où il est passé #legend https://t.co/mbyJge8Bzp — Arthur Rozenfeld (@ArthurRozenfeld) December 31, 2020

La gentillesse en personne ! RIP https://t.co/oVh4bazRZR — Malcolm Cazalon (@malcolm_cazalon) December 31, 2020

Un homme aimé de tous.

Un Monsieur du basket français. Courage à la famille. https://t.co/vmh9CmKzGX — Charles Bronchard (@pau_charles) December 31, 2020

RIP Mr MURTIN https://t.co/243d2XuBP5 — El Chianto (@ChrisLeonardo10) December 31, 2020

C’est avec une profonde tristesse que le @SLUCbasketNancy a appris le décès de l’un de ses anciens joueurs, et coach de légende à la @JLBourgBasket, Pierre Murtin !



À sa famille, à ses proches, au basket bressan, le SLUC Nancy Basket présente ses plus sincères condoléances. https://t.co/lR69ZANVQW — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) December 31, 2020

Dominique Juillot président de l'Elan Chalon : "Avec la disparition de Pierre MURTIN, le basket français vient de perdre l’un de ses plus beaux formateurs..."https://t.co/X6xRtDSoMV https://t.co/KuoVY8y60W — Elan Chalon (@ELANCHALON) December 31, 2020

Aurevoir Pierre. Tu laisseras une immense marque dans le monde du basket grosse pensée pour tous tes joueurs #respect #unhommedevaleurs https://t.co/DQMlrnBwAz — LaU (@laudolt) December 31, 2020

J’ai passé mon adolescence à le voir jouer dans la salle de la rue Charles-Robin. Une vie de basket, et un type bien. Une pensée pleine de tristesse à sa famille et à ses proches. https://t.co/tkxDozI7ra — vincent duluc (@vincentduluc) December 31, 2020

Le club présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pierre Murtin, qui aura marqué tous ceux qui ont croisé sa route ici ou sur les terrains de basket voisins pic.twitter.com/8DfJJ87zFz — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 31, 2020