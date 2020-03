Infirmière en réanimation, l'ancienne basketteuse Laina Badiane fait la Une de L'Equipe

LFB

L'Equipe de ce jeudi 26 mars consacre un large dossier aux sportifs de haut-niveau ou ex-sportifs de haut-niveau actuellement aux premières loges pour la lutte contre le coronavirus (et sa propagation). Parmi les personnalités interrogées, on retrouve l'ancienne basketteuse de haut-niveau Laina Badiane. L'ex-joueuse de Valenciennes, Challes-les-Eaux et Perpignan, qui a pris sa retraite à 28 ans, fait d'ailleurs la Une de l'édition. Un bel hommage.

Laina Badiane, dont on vous a tout récemment parlé - pour vous rappeler qu'elle faisait partie des premiers blogueurs de Catch & Shoot -, a également été l'invité de Syra Sylla pour l'épisode 18 de Women Sport Stories.