ITW Anthony Christophe, après l'Open Plus de Cap d'Ail : "Sans doute meilleur plateau depuis le début du 3x3 en France"

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le week-end dernier à Cap d'Ail dans les Alpes-Maritimes s'est déroulé la première compétition officielle de sport collectif depuis le 13 mars dernier. C'était un tournoi "Open Plus" de 3x3 organisé par l'association French Riviera 3x3, que dirige Anthony Christophe. International français de la discipline, l'ancien spécialiste des montées en Pro A et Pro B est un des référents du 3x3 en France. Chaque année, il organise de gros événements en plus de développer la pratique auprès des plus jeunes. Pour BeBasket, il revient sur cet événement qui a été très préparé dans des conditions très particulières et qui a attiré de très gros joueurs.

Anthony, peux-tu nous raconter les coulisses de l'Open Plus de Cap d'Ail du 26 et 27 juin dernier ? Vous avez lancé le projet il y a longtemps et dès que le sport collectif a pu reprendre vous avez communiqué en externe ?

Le projet était lancé et validé par la ville (de Cap d'Ail) et la FFBB depuis le mois de janvier 2020. La date initiale de cet Open Plus était le 20 juin 2020. Avec la crise sanitaire, la ville et moi même avions vite compris que nous n'aurions pas les autorisations pour l'organiser à cette date. Au début du mois de juin, nous avons eu un rendez-vous avec M. Beck (maire de Cap d'Ail), M. Frasnetti (élu aux sports) et M. Mazerboug (directeur du service des sports). Il y avait deux choix ; soit on suivait le mouvement de la majorité des organisateurs et on annulait, soit on reportait la manifestation d'une semaine en faisant le pari que nous rentrions en phase 3 au 22 juin 2020 et qu'on aurait donc les autorisations concernant la pratique du sport collectif en compétition. Dès que nous avons pris cette décision, nous avons averti la FFBB et nos partenaires qui nous ont suivis dans ce projet d'organiser un Open Plus en 3 semaines dans un contexte plus que particulier. Nous avons donc préparé la manifestation en toute discrétion car nous ne pouvions pas communiquer en externe sur une pratique encore interdite il y deux, trois semaines. Tout était calé avec les équipes, les partenaires, la ville, la FFBB, il nous manquait plus que l'autorisation officielle qui est arrivée le jeudi après-midi pendant que j'étais à Metro en train d'acheter les gels hydroalcoolique et les repas pour mes bénévoles.

Ex-joueur 5x5 toujours actif sur le circuit FIBA 3x3, Anthony Christophe a été missionné depuis deux ans par la FFBB pour être au cœur du développement du 3x3 FFBB en Occitanie, PACA et Corse. (photo : Christophe Canet)



Comment avez-vous maintenu le lien avec les joueurs pour qu'ils restent disponibles pour ce tournoi ?



J'ai appelé toutes les équipes pré-inscrites en leur expliquant que le tournoi se jouerait à deux conditions : Que l'on obtienne l'autorisation et...qu'il fasse beau. J'ai gardé le contact chaque jour avec toutes les équipes afin de ne pas leur faire avancer des frais de déplacement pour rien. Au final, toutes les équipes qui s'étaient inscrites pour le 20 juin 2020 étaient présentes. Concernant les partenaires, j'ai de très bonnes relations avec GRDF en local et la Caisse d'épargne Cote d'Azur qui avaient la volonté de participer à cette première compétition officielle de sport collectif depuis le 13 mars 2020. Nos autres collaborateurs, a savoir la ligue Paca Basketball et le comité du 06 et l' As Monaco basket Amateur ont toujours suivi l'avancement de la manifestation et ont été d'un véritable soutient.

Le week-end a réuni du beau monde, les joueurs étaient probablement excités de retrouver l'esprit de compétition ?

Oui du très beau monde même. Il y avait une quinzaine de joueurs pro (Jeep ELITE, Pro B et NM1) et on avait des spécialistes du circuit 3x3 (Raphaël Wilson, Eddy Steiner etc.). Je pense même que l'on avait le meilleur plateau depuis le début du 3x3 en France (Open de France compris). En effet, tout le monde avait envie de reprendre le jeu et la compétition. Et si on y associe la situation géographique de Cap d'Ail, quoi de mieux ?

International français et meilleur français de Jeep ELITE à l'évalution, Isaïa Cordinier était de la partie le week-end dernier (photo : Sébastien Grasset)



D'une manière générale, grâce à ton implication, le 3x3 se développe grandement sur la Côte d'Azur non ?

Depuis le début de notre association, French Riviera 3x3, nous avons connu plusieurs étapes. La première était de créer une communauté de joueurs passionnés par le basket et de les faire évoluer sur cette discipline. Cette communauté de joueurs French Riviera 3x3 composait pas loin de 18% des points ranking FIBA 3x3 qui permettra à l'équipe de France 3x3 de participer au prochain TQO en Autriche. Ensuite, depuis deux ans, nous travaillons pour créer une véritable dynamique 3x3 auprès des villes du Var et des Alpes-Maritimes. Nous travaillons régulièrement avec les villes de Hyères, Toulon, Cap d'Ail et Monaco. Et nous sommes en discussion avec Antibes et Nice. LA grande force de notre association est de fédérer les villes autour d'une discipline jeune et dynamique à travers une manifestation ouverte et gratuite pour tous.

La saison de 3x3 va pouvoir se jouer presque normalement maintenant qu'elle est lancée ?

La Superleague 3x3 FFBB présentée par GRDF qui qualifie sur l'Open de France 3x3 est composée d'un circuit d'une vingtaine de tournoi à travers la France. A l'issue de ce circuit, un classement défini les équipes qualifiées sur l'Open de France. Malheureusement, sur la vingtaine de tournoi prévu, seulement deux ont été, pour le moment, maintenu (Cap d'Ail et Saint Paul). Le gros point positif est le maintien de l'Open de France qui se déroulera a Nantes. Tous les services de la FFBB font le maximum pour que cet événement soit une grande fête dans le cadre d'un retour au jeu après trois mois de confinement. L'Open de France est devenu un rendez-vous important dans la paysage du basket Français, la manifestation dure une semaine et toutes pratiques FFBB y sont représentées. Cela créera une véritable énergie autour basket à Nantes.

Un petit mot pour conclure sur les dates du TQO 2021, en plein playoffs LNB...

Les dates ne sont pas forcément bonnes pour monopoliser les joueurs pro 5x5. Mais la France possède de véritables joueurs référencés 3x3 dans les divisions inférieurs (Raphael Wilson, Dominqiue Gentil, Charly Pontens, Rémi Dibo...). L'équipe de France l'a prouvée l'année dernière avec une qualifications à Porto Rico pour la Coupe du monde avec aucun joueur pro dans les 4.