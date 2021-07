Jamar Diggs va découvrir la Betclic ELITE avec Fos Provence

FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Artisan du titre de champion de France Pro B il y a quelques semaines, Jamar Diggs (1,90 m, 32 ans) prolonge pour une saison supplémentaire avec Fos Provence.

Jamar Diggs @jaydiggs5 prolonge l’aventure avec nous la saison prochaine #betclicelite pic.twitter.com/5pqYAD796F — FOS PROVENCE BASKET (@FosProvenceBB) July 3, 2021

Le natif de Minneapolis (Minnesota) tournait la saison dernière à 13,3 points à 45,4% aux tirs, 2,1 rebonds et 5,3 passes décisives pour 14,3 d'évalution en 29 minutes de jeu. De quoi faire partie des quatre joueurs nominés pour le titre de MVP de la saison régulière (avec Austin Tilghman, Hugo Besson et Parker Jackson-Cartwright). Précieux dans les moments chauds, son association avec Édouard Choquet sur le terrain était parmi les meilleures tractions arrières de Pro B. Passé par l'Allemagne, Chypre (dont il possède le passeport car mariée à une Chypriote), la Lettonie, la Pologne, la Roumanie , la Lituanie (MVP du championnat en 2017), le meneur américain semble s'épanouir en France. Depuis 2017, il a porté les couleurs de Nantes (2017/18), Rouen (2018/20) et donc Fos-sur-Mer.