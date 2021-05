Jean Bayle-Lespitau, Président Fondateur de la LNB, est décédé

Jean Bayle Lespitau est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 91 ans, des suites d'une maladie pour laquelle il était hospitalisé depuis un mois selon l'Equipe.

Il était le premier président de la LNB. Il a aussi œuvré pour la professionnalisation de ce sport en président la Commission exécutive du haut niveau de la fédération française de basketball. Il a par ailleurs été l'un des fondateurs de l'Union des ligues européennes de basket-ball (ULEB), créé en 1991. Il a été récompensé de ses actions et de son engagement pour le basket Français en recevant le Coq d’or de la FFBB en 1993 et la médaille Robert Busnel en 1996.

Pour couronner ce grand dévouement pour l'évolution du basket que l'on connait aujourd'hui, il a été intronisé à l’Académie du basket en 2013. Beaucoup d'anciens joueurs ou coachs ont réagit à l'annonce de sa disparition. L'actuel président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, s'est exprimé sur Twitter.

Un grand serviteur du basket français et européen nous a quittés.

Grand respect pour Jean Bayle-Lespitau, 1er président de @LNBofficiel

J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant mes 1eres années de dirigeant @ffbasketball et @FIBA

Une pensée à sa famille et ses proches.