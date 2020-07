Jean-Pierre Siutat tacle la structure qui organise l'Euroleague : "Elle ne cherche qu'à pomper de l'argent"

FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Dans les instances du basket international, les dernières années ont été marquées par la bataille qui oppose l'Euroleague et la Fédération internationale (FIBA). La structure privée qui organise l'Euroleague, ECA, rêve d'une ligue fermée, à l'image de la NBA, et son calendrier entre en conflit avec celui de la FIBA et ses fenêtres de qualification pour les compétitions internationales. Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération française, en veut beaucoup à la stratégie adoptée par ECA. C'est ce qu'il confie dans une interview accordée à l'émission Youtube de Referee time, dont nous vous avions récemment présenté le projet de BD :

"L'Euroleague est une très belle compétition, mais ces gens ne respectent rien. Exemple, les arbitres : on a investi, la FIBA, la Fédération française, pour avoir des arbitres de haut niveau, et à un moment donné, ces arbitres, on leur propose d'arbitrer L'Euroleague. Mais quelle est la compensation que fait l'Euroleague vis à vis de ceux qui les ont formés ? Rien, ça n'existe pas. Même chose pour les coachs, même chose pour les joueurs, il n'y a pas de retour sur investissement, comme ça existe pour la NBA avec le buyout (somme que verse une franchise NBA à l'ancien club d'un joueur qui la rejoint). S'ils ne mettent pas ça en place, ce sont des gens qui ne font que prendre."

Le président de la FFBB embraye sur les problèmes de calendrier et prévient : les clubs français engagés en Eurocup la saison prochaine (Bourg, Nanterre, Monaco et les Metropolitans 92) pourraient se retrouver face à des doublons :