Jeu concours : gagnez une semaine au Frédéric Fauthoux Basket Camps

FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Chaque année depuis 2006, 1 400 enfants rejoignent le FFBC, le Frédéric Fauthoux Basket Camps, pendant les vacances scolaires. Des stages de perfectionnement ouverts à toutes les catégories de jeunes (de 2011 à 2002), encadrés par des entraîneurs et éducateurs sportifs diplômés d'état et expérimentés, le tout dans un cadre magnifique et idéal pour la pratique.

Partenaire de ces camps, BeBasket vous propose de jouer pour gagner une semaine en pension complète sur le site d'Hagetmau cet été, dans les Landes. Pour jouer, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et suivez les instructions.

Le stage :

Le basket est évidemment au coeur de cette semaine de stage. Avec des ateliers techniques individuels le matin, des séances collectives l'après-midi, et des matchs et concours le soir, ce sont au total 6 heures consacrées quotidiennement à la pratique. Des ateliers de perfectionnement de la gestuelle de tir sont aussi proposés.

En plus du basket, les camps offrent aussi de nombreux moments de partage et de convivialité lors d'activités ludiques : toboggan géant, paddle, surf ou canoë sont au programme, sans oublier les grands barbecues.

Retrouvez toutes les infos et le programme complet sur le site des camps.