Junko - Les Campeonas en finale féminine de l'Open de France 3x3

Vainqueures des deux dernières éditions, Las Campeonas viennent de se qualifier en finale de l'Open de France 3x3 féminin. Victorieuses de 3Nity en demi-finale (19-11), elles devront battre Junko (victoire 15-13 face à Poitiers Medley) pour décrocher une troisième couronne de suite. Et ainsi décrocher une place pour le Master de Bucarest (11 et 12 septembre prochains) dans le cadre du FIBA 3x3 World Tour.

"C’était un match très dur, avec un très haut niveau et une forte intensité, a commenté Caroline Hériaud. Rien n’est encore joué donc on est concentré sur la finale. Face à Junko, il va falloir prendre le match par le bon bout et rester concentrées."