L'Open de France 3x3 officiellement diffusé sur la chaîne Sport en France

FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme annoncé, l'Open de France 3x3 sera diffusé sur la chaîne détenue par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). L'événement se déroulera au parc des Chantiers à Nantes, le 1er août prochain.

"Samedi 1er août 2020, c’est un dispositif totalement inédit et très complet qui va permettre aux internautes et aux téléspectateurs de suivre l’Open de France 3x3, présenté par GRDF, souligne la Fédération française de basketball (FFBB) dans son communiqué. Un Open de France, placé sous le signe du « Retour Au Jeu» et qui s’annonce comme totalement fou avec des équipes et des joueurs et joueuses de très haut niveau, spécialistes du 3x3."

Dès 19h, les phases finales de l'Open de France 3x3 - commentées par Lukas Nicot, Sylvain Maynier et Raphaël Desroses - seront à suivre sur Sport en France (disponible sur la TNT et sur internet). Toutes les rencontres à partir des ¼ de finale sur le terrain central, dès 15h30, seront quant à elles diffusées en direct sur le YouTube de la FFBB, celui de FIBA 3x3 ainsi qu'en live sur le Facebook 3x3 FFBB et celui de la FFBB.

J-7 avant l'événement 3x3 de l'été : l'Open de France présenté par @GRDF



Parc des Chantiers à Nantes

Samedi 1er août

à partir de 10h00

En live sur Facebook @3x3FFBB et Youtube FFBB à 15h30 et à la TV sur @sport_en_france à 19h00#OpenFrance3x3 @EspritBasket pic.twitter.com/y3WazhaiiE — 3x3 FFBB (@3x3Ffbb) July 25, 2020

BeBasket sera présent le vendredi 31 juillet et le 1er août prochain à Nantes pour vous faire vivre l'événement sur le site ainsi que sur nos réseaux sociaux.