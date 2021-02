L'Open de France 3x3 organisé en Vendée en 2022 et 2023 ?

FRANCE

Crédit photo : Théo Quintard

Fort de ses trois clubs de haut niveau que sont La Roche Vendée BC (LFB), Les Sables Vendée Basket (NM1) et le Vendée Challans Basket (NM1), le département de la Vendée est - à n'en pas douter - une terre de basketball. Après avoir organisé une partie de l'EuroBasket féminin en 2013 et trois éditions du match des champions (2013, 2016 et 2017), la Vendée aimerait organiser l'Open de France 3x3 en 2022 et 2023, aux Sables d'Olonnes, sur l'esplanade du Vendée Globe.

"On s’y positionnera", a expliqué le président du comité département Damien Simmonet à Ouest-France, alors que le lieu de la prochaine édition n'est toujours pas connu. En attendant, le comité de Vendée accueillera pour la première fois un Open Plus, aux Sables d'Olonne (du 8 au 9 mai 2021).