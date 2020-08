L’Union Poitiers Basket 86 organise son premier tournoi en hommage à Pape Badiane

L’Union Poitiers Basket 86, alliant le CEP Poitiers Basket et le Stade Poitevin Basket, organise son tout premier tournoi en hommage à Pape Badiane. Tragiquement décédé dans un accident de voiture à l'âge de 36 ans, celui qui était surnommé "Le Poulpe" était réputé pour ses qualités humaines. Une facette qui va être des plus importantes et représentatives dans ce tournoi.

Organisé le 29 août prochain, ce tournoi se tiendra sur une journée, placée sous le signe de la convivialité et du retour au jeu pour les basketteuses et basketteurs du coin. Une conférence sur le civisme autour des terrains ainsi que des stands santé et prévention sont également prévus. Au cours de cette journée, les joueuses et les joueurs des clubs locaux s'affronteront, des moins de 13 ans aux Seniors, dans 4 gymnases de Poitiers. Une façon de rendre hommage au champion de France 2007 avec Roanne, qui a terminé sa carrière au PB86, après y avoir passé quatre belles années riches en émotions, aussi bien sur le plan humain que sportif.