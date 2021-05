La Coupe d'Europe de 3x3 se jouera au Trocadéro

La FIBA 3x3 Europe Cup se déroulera dans la capitale Française. La compétition se trouvera même en bas de la Tour Eiffel, au Trocadéro. Si la situation sanitaire le permet, l'évènement attirera des milliers de personnes qui assisteront à cette coupe de basket 3x3. La compétition se déroulera du 10 au 12 septembre 2021, sur trois jours donc et regroupera les meilleures équipes européennes de 3x3. Au total, 12 équipes féminines et 12 équipes masculines s'affronteront pour remporter le titre de champion d'Europe.

Le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat est très heureux de pouvoir mettre en place ce projet. Le basket 3x3 est encore méconnu dans le monde sportif, avec ce projet, la pratique va bénéficier d'une superbe exposition en septembre prochain au beau milieu de Paris.

« Après les Jeux de Tokyo cet été, le meilleur du basket 3x3 européen se réunira à Paris en septembre. C’est une formidable opportunité de pouvoir organiser cette compétition dans l’un des plus beaux lieux de la capitale. Nous souhaitons poursuivre le développement de cette pratique, et le faire en plein cœur de Paris, au pied de la Tour Eiffel, est une chance unique. Je souhaite remercier la Ville de Paris et la Région Ile de France pour le travail mené conjointement. Avec un tel écrin, tous les ingrédients sont réunis pour que cet Euro 3x3 marque les esprits, à 3 ans des Jeux de Paris. »

Avec cette échéance en septembre, la ville peut prévoir l'après. Et cet après, ce sont les Jeux olympiques que Paris accueillera en 2024. Cette compétition 3x3 est aussi un bon moyen de montrer que la ville a les structures et peut s'adapter pour fournir un spectacle sportif digne de ce nom. Pierre Rabadan, l'adjoint à la Maire de Paris en charge du sport, est d'ailleurs fier que cette compétition aide à mettre en lumière la ville de Paris pour son côté sportif.

« L’accueil de l’Euro de basket 3x3 à Paris dans ce lieu emblématique qu’est le Trocadéro sera un moment d’exception pour marquer l’entrée dans l’Olympiade des Jeux de Paris 2024. Grâce au travail réalisé avec nos partenaires, les Parisiennes et Parisiens pourront redécouvrir la pratique du basket dont l’adaptation au format 3x3 est innovante, moderne et spectaculaire. Cette compétition internationale constituera un temps fort de la rentrée scolaire et de celle des clubs, au moment je l‘espère, de la reprise complète de la pratique sportive. Elle sera une opportunité unique de mettre en lumière et dynamiser le basket Français, mais aussi toute l’offre sportive parisienne ».