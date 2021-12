La mise au point d'Eddie Viator : "Il n'y a aucun arbitre haut-niveau qui ne travaille que deux heures par semaine"

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Depuis le début de sa nouvelle mission en juin dernier, Eddie Viator ne s'est pas exprimé dans les médias. Aujourd'hui, le nouveau Directeur National de l'Arbitrage s’exprime pour la première fois sur sa nouvelle prise de fonction.

Nouvelle prise de fonction, nouvelles tâches

« J’ai formé des arbitres pendant de nombreuses années dans toute la France. Arbitrer ne me manque pas forcément comme je l'aurais pensé » nous confie Eddie Viator. En plus de regarder plus de matchs qu’avant − chaque journée, il regarde les neufs rencontres de Betclic Élite, plus deux ou trois de BCL et d'EuroLeague ! -, il n’hésite pas à se déplacer dans les salles pour voir les arbitres officier sur leurs rencontres. Accompagné d’une oreillette pour entendre les échanges du trio arbitral en direct et rester en contact permanent avec eux, il est présent dans les tribunes mais ne communique jamais avec les arbitres pendant la rencontre. « Je ne les observe pas mais je veux qu’ils sentent que je suis avec eux et que je suis là pour travailler avec eux. Ensuite, je débriefe avec eux dans le vestiaire. ».

Eddie Viator se rend régulièrement dans les salles pour regarder les arbitres officier

(photo : Pauline Ledez - Referee Time)



De la Betclic ÉLITE à la Pro B, en passant par la Ligue Féminine et la Nationale 1, c’est près de 140 arbitres Haut Niveau qui sont formés sur l’ensemble du territoire. « L’objectif est de confirmer les bonnes prestations de certains et de permettre à d’autres d’améliorer leurs compétences dans leurs divisions », nous confie le Francilien. « Il faut permettre à ceux qui doivent accéder au plus haut niveau de le faire dans les meilleures conditions possibles et à ceux qui sont déjà tout en haut de maintenir une certaine rigueur et leur statut dans nos championnats. » Eddie Viator a des tâches quotidiennes diverses et variées, telles que les désignations sur les divisions Betclic Élite, Ligue Féminine et Pro B, l’organisation des stages pour les arbitres Haut Niveau, le relationnel avec les entraineurs de Betclic ÉLITE, Pro B et LFB, la formation des arbitres et observateurs HN et un conséquent travail vidéo …

La tenue rose pour soutenir Octobre Rose et la lutte contre le cancer du sein, une initiative d'Eddie Viator

(photo : Teddy Picaudé)



Un Roanne - Bourg hâché à cause des décisions des arbitres ? Eddie Viator répond.



Pour s’informer de tout ce qui se passe, Eddie indique lire la presse « comme chaque individu, professionnel ou non, qui est passionné de basket. ». Regardant également ce qu’il se dit sur les réseaux sociaux, l’arbitre de la finale des Jeux Olympiques de 2016 à Rio prend toutes les informations qui pourraient lui être utiles.

« J’ai lu qu’il aurait été bien que le spectacle soit fait par les joueurs et non par les arbitres. Dans ma routine quotidienne, j’allais regarder cette rencontre et c’est ce que j’ai fait. C'était un match très agréable à regarder. J’ai quand même noté quelques statistiques parlantes : 43 fautes au total sur l’ensemble du match. La moyenne d’un match dit « normal » est entre 40 et 45 ! La durée classique d’un match est de 1h40. Là, on est à 1h45 avec quelques arrêts. Sur le match, il y a eu plusieurs périodes de jeu où il ne se passe pas loin de 1’30 minutes sans un coup de sifflet. En moyenne, il y a un coup de sifflet toutes les 32 secondes. Parmi les nombreux matchs que j’ai regardés cette saison, celui-ci a été l’un des moins hâchés ».



Après avoir visionné cette rencontre, Eddie Viator nous livre ainsi son opinion sur l'arbitrage de ce Chorale - JL : « Il y a trois inventions et six oublis mais surtout dix no call (situations qui ne nécessitent pas de coup de sifflet de l’arbitre car aucune des deux équipes n’est désavantagée) à raison. Dans les fautes techniques, il y en a deux qui auraient pu être évitées. Je ne sais pas pourquoi le fait qu’il y ait six fautes techniques dans le match surprend alors que la faute technique est une règle sur le comportement ou les attitudes. Est-ce que quand il y a six marchers dans une rencontre, on entend des plaintes pour dire que le match était haché ? Non. Les arbitres ont tout simplement appliqué une des règles. Roanne a proposé un bon spectacle, Bourg était en difficulté. Mais ce dit "beau spectacle" n’a pas été bafoué par l’arbitrage. ».



"Les arbitres travaillent a minima 12h30 par semaine"

Enfin, après avoir lu dans les colonnes de BeBasket que les arbitres ne travailleraient que deux heures dans la semaine, l'arbitre de la finale de la Basketball Champions League 2020 et 2021 revient sur cette déclaration.

« Dernièrement, je suis tombé de manière hasardeuse sur un article dans lequel il a été dit que les arbitres ne travaillent que deux heures par semaine à l’inverse des joueurs qui, eux, travailleraient quatre heures par jour. J’ai été surpris de lire ça dans les médias. Seul quelqu’un qui ne connaît pas le quotidien d’un arbitre Haut Niveau peut dire ça. C'est totalement faux. Il est vrai, et ce n’est une surprise pour personne, que les arbitres ne sont pas professionnels. Dans le titre de leur activité d’arbitre, ils ne le sont pas. Mais dans leur façon de faire, ce sont tous des professionnels. Ils ont tous un métier, mais ils s’investissent énormément. Les arbitres de première division qui ne sont pas internationaux s’entrainent physiquement, ont un feedback hebdomadaire élaboré par mes soins, briefent et débriefent leurs rencontres, regardent le match de leur choix, jouent et coachent pour certains. Cela représente a minima 12h30 de travail ! Et quand je lis l’article, un joueur professionnel s’entraine 20 heures dans la semaine. Il y a donc une différence de 7h30 avec un joueur professionnel. Alors imaginez si les arbitres étaient tous pros - seuls 3 arbitres sont professionnels aujourd’hui au sein de la FFBB pour laquelle ils sont aussi formateurs - ! Et pour un arbitre international, je vous passe les détails, mais c’est une charge de travail de plus de 18h30 et ils sont 2 fois plus en compétition d’une semaine à une autre que la majorité des équipes du Championnat de France, là aussi sans pour autant être pros ... Mais plusieurs arbitres HN ont quitté leur travail ou se sont mis à mi-temps pour se consacrer pleinement et complètement à l’arbitrage. Ils en ont fait une priorité et passent énormément de temps sur un terrain chaque semaine. Donc généralement, 2h00, c’est leur temps de récupération dans la journée ! »



Eddie Viator lors du stage de présaison à Lille