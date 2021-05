La pratique du basketball avec contact autorisée en salle à partir du 19 mai pour les mineurs

FRANCE

Crédit photo : GPJ

C'est officiel, à partir du mercredi 19 mai, la pratique du sport collectif avec contact sera de nouveau autorisée pour les mineurs, en extérieur comme en intérieur. Les joueurs et joueuses de moins de 18 ans pourront ainsi retrouver les gymnases. En revanche, les adultes devront eux rester dehors et la reprise des entraînements avec contact ne sera autorisée qu'à partir du 9 juin, en extérieur, et au 30 juin en intérieur.

A cause de la crise sanitaire de la COVID-19, le basketball avec contact est interdit pour les mineurs depuis la fin octobre 2020. Un bref retour dans les gymnases a été autorisé, du 15 décembre au 15 janvier, mais sans contact. Depuis, tous les basketteurs devaient passer entre les goûtes pour s'entraîner en extérieur, théoriquement sans contact.

Toutes les informations sont disponibles sur le document dans le tweet du Ministère des Sports ci-dessous :