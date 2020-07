La Team Paris remporte l'Open Plus Saint-Paul

FRANCE

Crédit photo : FFBB

Après l'Open Plus Cap d'Ail le week-end dernier, la saison de 3x3 se poursuit. C'est à Saint-Paul dans l'Oise que s'est déroulé un nouvel Open Plus sur le week-end passé. C'est la Team Paris, composée par Antoine Eïto, Angelo Tsagarakis, Jordan Aboudou et Johan Passave-Ducteil), qui s'est imposée. En finale, ils ont battu 22-12 l'équipe "TRD" composée d'Henri Kahudi, Thomas Ceci-Diop, Vafessa Fofana et Yunss Akinocho.