Le basket en club, en extérieur et sans contact, reste autorisé

FRANCE

Crédit photo : GPJ

Depuis les annonces du président de la République française Emmanuel Macron mercredi soir, les clubs amateurs cherchaient à savoir s'ils pourraient continuer à organiser des entraînements dans les semaines à venir. Les nouvelles ont tardé à arriver, faute suite à la publication du décret d'application, mais c'est fait depuis la mi-journée de ce samedi 3 avril.

Les entraînements acceptés pour ceux qui habitent à moins de 10 km du lieu de pratique

Le basketball, tel qu'il était possible en club jusqu'ici (en extérieur, avec une distanciation de 2 mètres entre les pratiquants et avant 19h), reste autorisé. La seule nouvelle contrainte est l'obligation de rester dans un rayon de 10 kilomètres autour de son domicile. Ainsi, les basketteurs ne pourront pas venir à l'entraînement s'ils habitent à plus de 10 kilomètres (à vol d'oiseau) du terrain de pratique.

C'est une bonne nouvelle pour les clubs qui, face à l'interdiction de s'entraîner dans les gymnases depuis le 15 janvier à cause de la COVID-19, proposent une activité basket en extérieur. Mais surtout une bonne nouvelle pour les pratiquants.