Le Bureau Fédéral de la FFBB a lieu ce samedi : "Une décision forte" y sera prise

C'est ce samedi que les membres du Bureau fédéral de la Fédération française de basketball (FFBB) vont se réunir par visio-conférérence afin de décider sur la suite de la saison 2019/20, actuellement interrompue à cause du coronavirus. Président du comité de basket du Puy-de-Dôme et personnage bien placé à la FFBB, Gérald Nivelon s'est exprimé sur sports-auvergne.fr sur ce qui allait être décidé ce samedi.



"Il y a trois options sur la table, sans a priori : la première, une reprise pour finir les compétitions ; la deuxième, une année blanche, et la troisième, l’année est arrêtée à un moment à décider avec possibilités de montées et de descentes.

La décision prise par la Fédération doit-être fondée sur la santé des pratiquants, la plus équitable possible, et forte et unique pour la France, c’est-à-dire suivie par toutes les ligues et tous les comités. Cette position est partagée par la Ligue Aura, la plus grande de France en termes de licenciés, et les comités qui la constituent."