Le calendrier de la saison 2021/22 dévoilé : l'ASVEL débutera contre Gravelines, Limoges ira à Nanterre

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media

Un mois après la fin du championnat de France et le vingtième sacre de Villeurbanne, la Ligne Nationale de Basket a dévoilé le calendrier de la BetClic Elite pour la saison 2021-2022. Le champion villeurbannais accueillera Gravelines-Dunkerque à l'Astroballe le 2 octobre. Une première journée aussi marquée par l'alléchante opposition entre la JDA Dijon, finaliste du dernier championnat, et le Paris Basket, fraîchement promu. Deux chocs seront aussi au programme : Le Mans - Metropolitans et Nanterre - Limoges.

Par ailleurs, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour voir le remake des trois dernières finales du basket français : ASVEL - Dijon. Rhodaniens et Bourguignons se retrouveront le 9 octobre, lors de la troisième journée. A noter également, à cette même date, le derby francilien entre la JSF Nanterre et Boulogne-Levallois, deux clubs ambitieux.

Monaco - ASVEL comme cadeau de Noël

Comme à l'accoutumée, la Ligue Nationale de Basket a réservé un programme excitant pour les vacances de Noël. Cela commencera le 23 décembre, avec les deux représentants français de l'Euroligue, Monaco face à l'ASVEL, et deux prétandants aux premières places, Dijon face à Strasbourg. Une semaine plus tard, se déroulera le rendez-vous des stars du championnat, le All-Star-Game, qui devrait se tenir en présence de spectateurs.

Comme chaque année, le Clasico entre Limoges et Pau-Lacq Orthez sera attendu. Le match aller aura lieu à Beaublanc, le 22 janvier et le match retour au Palais des Sports le 9 avril, lors de la 27e journée.

La Leaders Cup aura quant à elle lieu le 18, 19 et 20 février à Marne-la-Vallée, dans le complexe de Disneyland.

Vous pouvez télécharger le calendrier complet en cliquant ici.

Les 12 dates à retenir

Calendrier de la première journée (week-end du 2 octobre) :

Dijon - Paris

Fos-sur-Mer - Châlons-Reims

Le Mans - Boulogne/Levallois

Le Portel - Orléans

Lyon-Villeurbanne - Gravelines/Dunkerque

Nanterre - Limoges

Pau-Lacq Orthez - Bourg-en-Bresse

Roanne - Monaco

Strasbourg - Cholet

Le calendrier complet