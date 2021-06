Le journal de bord des arbitres français à l'EuroBasket féminin : les derniers préparatifs

FRANCE

Crédit photo : FIBA

Tout au long de l'EuroBasket féminin (du 17 juin au 27 juin 2021) et comme en 2019, les deux arbitres tricolores, Thomas Bissuel et Marion Ortis tiendront régulièrement un journal de bord sur BeBasket L'occasion de suivre les deux officiels en immersion dans une compétition de haut-niveau. Premier billet ce mercredi 16 juin 2021.

L'EuroBasket 2021 a déjà débuté pour les arbitres. Nous sommes 32 officiels divisés en deux groupes, l'un à Strasbourg et l'autre à Valence. La France jouant à domicile, nous sommes expatriés en Espagne dès la phase de poule. Nos collègues sont issus de toute l'Europe. Treize nationalités sont représentées, l'une d'entre nous vient aussi de Kansas City aux USA.

Une préparation de six semaines

Dès la réception de notre désignation, nous avons planifié une préparation de 6 semaines comprenant :

Une formation continue sous la houlette de Goran Radonjic, ancien arbitre international devenu commissaire FIBA et esponsable des relations internationales à la FFBB,

Deux webinaires hebdomadaires sur les techniques d'arbitrage organisés par la FIBA Monde et la FIBA Europe, une préparation physique pilotée par un préparateur physique de la FIBA

Un stage d'une semaine à Mulhouse avec l'équipe de France féminine où nous avons arbitré les deux oppositions de la France contre l'Italie puis la Suède

Un stage de pré-compétition à Valence durant les 3 jours précédents l'ouverture de l'EuroBasket.

Au cours de ces dernières semaines, la FFBB nous a placés dans les meilleures conditions pour aborder cette grande compétition continentale. Le stage de Mulhouse a été un support de travail particulièrement riche. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les joueuses et le staff de l'équipe de France pour un moment d'échange et de partage autour de l'arbitrage et des relations joueuses / arbitres.

À présent, l'ensemble des participants est soumis à un protocole très strict : nous sommes isolés dans une bulle sanitaire pour l'intégralité du séjour. Impossible de sortir pour se divertir ou changer d'air, nous sommes contraints de rester en immersion totale dans cet univers afin d'éviter toute contamination venant de l'extérieur.

"Ces restrictions sont une épreuve à surmonter"

Pour les joueuses comme pour les officiels, ces restrictions sont une épreuve à surmonter. La dernière ligne droite est déjà bien entamée, notre stage de pré-compétition a débuté lundi avec un planning chargé pendant trois jours, au menu :

Scouting des équipes (principes offensifs et défensifs, analyse du jeu de transition, etc),

Préparation physique en salle,

Préparation mentale,

Analyse techniques de clips vidéos (obstruction/charge, action de tir, fautes antisportives, etc), -observation d'un match (Finale de l'EuroCup Féminine Valence vs Venise),

Présentation des tendances actuelles du basket féminin,

Rappel du protocole d'utilisation de l'arbitrage vidéo.

Nous recevrons prochainement nos premières désignations, nous pourrons alors nous réunir avec nos collègues pour construire notre plan de match. Une visite du palais des sports nous permettra de découvrir l'environnement dans lequel nous allons évoluer et de manipuler les outils vidéos que nous utiliserons éventuellement pendant la rencontre.