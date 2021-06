Le journal de bord des arbitres français à l'EuroBasket féminin : les premiers pas à Valence

FRANCE

Crédit photo : Marion Ortis

Tout au long de l'EuroBasket féminin (du 17 juin au 27 juin 2021) et comme en 2019, les deux arbitres tricolores, Thomas Bissuel et Marion Ortis tiendront régulièrement un journal de bord sur BeBasket L'occasion de suivre les deux officiels en immersion dans une compétition de haut-niveau. Deuxième billet ce vendredi 18 juin 2021.

C'est parti ! La première journée s'est bien passée mais on a eu quelques surprises...

Marion était de réserve sur le match opposant la Suède à la Slovaquie. Le quatrième arbitre, le « stand by », se tient prêt à remplacer un collègue en cas de blessure. Il doit rester à la table de marque pour suivre attentivement le déroulé du match.

L'arbitre "stand by" au plus près du jeu

C'est aussi l'occasion de travailler avec l'Instant Replay System (IRS) que nous utilisons pour l'arbitrage vidéo. Le cas échéant, l'arbitre remplaçant se tient à proximité de l'opérateur afin de l'aider à sélectionner le bon angle de caméra ou de lui expliquer ce que les arbitres veulent regarder. Il ne doit pas interagir directement avec les trois arbitres qui doivent prendre la décision sur le terrain mais sert de soutien au technicien chargé de la retransmission.

Les possibilités d'utilisation de l'arbitrage vidéo sont précisément définies par le règlement FIBA. Certains cas sont valables tout au long du match, d'autres seulement en fin de quart-temps et d'autres seulement dans les deux dernières minutes de la rencontre ou de la prolongation. Les cas les plus courants concernent :

L'analyse d'une faute pour déterminer son caractère antisportif ou non,

La correction du chronomètre de jeu ou du chronomètre des tirs,

La vérification d'une sortie de balle dans les deux dernières minutes,

La validité d'un tir au buzzer en fin de quart-temps.

Construire un plan de match, comme les équipes

Thomas a arbitré la rencontre opposant la Serbie à l'Italie. Les Italiennes ont mené une bonne partie du match avant de se faire rattraper en toute fin de partie par les Serbes qui l'ont emporté en prolongation.

Les officiels doivent s'adapter au scénario du match qui reste peu prévisible. Nous analysons néanmoins les précédentes rencontres des équipes pour repérer les éléments récurrents, les caractéristiques collectives ou individuelles, qui font leur identité. Ces éléments sont mis en relation avec les caractéristiques de l'équipe adverse, cela nous permet de construire un plan de match, le « game plan », afin de nous préparer à être particulièrement vigilants dans certains secteurs du jeu.

Par exemple, les points suivants ont été abordés lors de la préparation du match :

Couverture de la défense tout terrain et vigilance sur les prises de risque défensives en zone arrière,

Stratégie adoptée par le trio d'arbitres pour anticiper les aides défensives venant du côté opposé,

Contrôle du jeu intérieur pour repérer la joueuse responsable du premier contact illégal (action/réaction)

Repérage des joueuses qui ont tendance à exagérer ou embellir certains contacts (flop / fake) et stratégie d'intervention,

Stratégie de communication avec les leader de chaque équipe.

Tout comme les équipes, le fait de construire un plan de match ne garantit pas que nous allons forcément retrouver ces éléments sur le terrain et ne garantit pas non plus sa bonne exécution. Cela nous permet simplement d'aborder la rencontre avec la stratégie d'arbitrage la mieux adaptée pour être plus performants dans certains secteurs du jeu.

