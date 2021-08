Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer tend la main à Evan Fournier

FRANCE

Après que la star des Bleus Evan Fournier a invité la France à s'inspirer du modèle sportif américain dans une tribune publiée sur le site Huffington Post lundi 16 août, le ministre des Sports et de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer lui a répondu par presse interposée, dimanche 22 aout, au Journal du dimanche.

" Grâce à l’élan des Jeux olympiques, on va franchir une nouvelle étape en faveur du sport. C’est ce que nous avons commencé à faire en déployant le Pass’Sport, en créant le label Génération 2024, les 30 minutes d’activité physique quotidienne, en adaptant certaines spécialités du baccalauréat professionnel aux métiers du sport, en multipliant les sections sportives… C’est un bon débat qui va permettre d’avancer, car la culture sportive n’est pas suffisamment forte en France. "

Jean-Michel Blanquer a même proposé de rencontrer le nouveau joueur de New York Knicks, qui avait raillé la réaction du ministre des Sports après les succès du basket, du handball et du volley lors des derniers Jeux olympiques. Dans un tweet abondemment commenté, l'ancien recteur de l'académie de Créteil avait loué la qualité des cours d'EPS. Ce à quoi le natif de Charenton avait opposé le travail du milieu associatif et des clubs.

"Evan Fournier a utilisé l’expression « main tendue » : il rencontre une autre main tendue qui est la mienne. Je vais d’ailleurs rencontrer bientôt des sportifs – Evan Fournier s’il le souhaite et peut – pour en parler. Avec Roxana Maracineanu, Tony Estanguet et Brigitte Henriques, nous rencontrons des sportifs et des responsables de fédérations prochainement. Nous avons tous le même but : plus de pratique sportive dans notre société et ça commence à l’école !"