Le sport collectif autorisé à partir du lundi 22 juin

Crédit photo : GPJ

C'est la bonne nouvelle du jour : le Ministère a autorisé la reprise du sport collectif, pour les sportifs professionnels comme amateurs, à partir du lundi 22 juin. En revanche, les rassemblements restent limités à 10 personnes. Ainsi, jouer en 5 contre 5 nécessitera de ne pas avoir de coach. Autrement, la pratique du 3x3 semble la plus facile à mettre en place d'autant plus que sur le territoire la majorité des gymnases restent fermés à cause du protocole de désinfection des locaux utilisés par les scolaires (une fois par jour à partir du 22 juin).

Par ailleurs, les stades pourront accueillir jusqu'à 5 000 personnes à partir du 11 juillet. De quoi pouvoir préparer sereinement la saison 2020/21 de basketball.

Sport professionnel et de haut niveau



À partir du 22 juin : les sports collectifs et de combat pourront reprendre un entrainement classique avec contacts



À partir du 11 juillet : les stades pourront accueillir du public dans la limite de 5000 personnes pic.twitter.com/lPwEg34rPV — Ministère des Sports (@Sports_gouv) June 20, 2020