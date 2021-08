Le Syndicat National des Basketteurs organise ce week-end le "rookie program"

FRANCE

Ce week-end, à Paris, en présence des joueurs dans la première année de leur premier contrat professionnel LNB (Victor Wembanyama, Clément Frisch, Jayson Tchicambud, Matthew Strazel sont atendus à cet évènement), le Syndicat National des Basketteurs (SNB) aura pour objectif de "former les joueurs de demain".

Au programme ? Un premier jour consacré à la formation des joueurs sur les droits et obligations des sportifs, la gestion administrative et financière, les réseaux sociaux, la nutrition, l’entrainement invisible, et enfin l’éthique et l’intégrité. Le deuxième jour de formation sera, quant à lui, dédié aux acteurs du basket français. La journée sera ainsi rythmée par des échanges avec la LNB, les clubs, les coaches, les agents et les arbitres.

Jacques Alingue, co-organisateur de ce "rookie program", explique plus en détail sur le site du SNB comment s’est construit ce projet :