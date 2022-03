Légende du basket français, Edith Tavert s'est éteinte à l'âge 93 ans

FRANCE

Crédit photo : Musée du Basket

Légende du basketball français, Edith Tavert s'est éteinte à l'âge de 93 ans.

Une très belle carrière de joueuse

Internationale dans les années 50, elle avait remporté la médaille de bronze à la Coupe du Monde 1953 au Chili (le meilleur résultat d'une équipe féminine de basket dans cette compétition). Arrière d'1,67 m décrit comme ayant un fort caractère, elle a principalement joué et entraîné à l'AS Montferrand entre 1950 et 1964, club avec lequel elle a raflé trois titres de championne de France (1958, 1959 et 1963) et deux coupes de France (1957, 1958). Joueuse de talent, elle a été sélectionnée à 63 reprises en équipe de France entre 1949 et 1960. Elle a participé à 5 championnats d'Europe et remporté une médaille de bronze à la Coupe du Monde 1953 avec les Bleues.

A l'origine des débuts du mythique CUC

Après avoir pris sa retraite sportive en 1963, elle devient entraîneure de l'AS Montferrand mais se fait virer en 1964 pour avoir participé à la réunion de l'Amicale des entraîneurs d'athlétisme à Paris plutôt qu'un match à Marseille. Solidaires, ses joueuses cadres quittent l'AS Montferrand et la rejoignent au Clermont Université Club (CUC) où elles y créeront une section féminin. C'est le début de l'épopée "des Demoiselles de Clermont", une équipe qui va mettre l'Auvergne sur la carte du basketball français et européen. Cette équipe était tellement puissante qu'elle a tout raflé entre 1968 et 1977 ! Parmi les joueuses, on retrouve Jacky Chazalon qui a été meilleure basketteuse du siècle dernier et Elisabeth Riffiod, qui a compté 247 sélections en équipe de France.

Très engagée dans le sport - elle était notamment professeur d'EPS -, Edith Tavert a reçu la médaille d'or FFBB et membre de l'académie du basketball français. Elle a également été recompensée en étant chevalier de l'Ordre national de la légion d'honneur ainsi que l'Ordre du mérite.

Ce jeudi 10 mars 2022 , le basket français perd un monument de son sport. Les obsèques d’Edith Tavert auront lieu le samedi 12 mars à 15h00 à l’église de Vic-Le-Comte (63).

Pour mieux la connaître, voici l'article de Basket Retro à son sujet