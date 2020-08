Les Campeonas sacrées pour la troisième fois à l'Open de France 3x3 !

Et de trois. Les Campeonas ont décroché un troisième titre de suite ce samedi à Nantes, grâce à un succès maîtrisé contre Junko (21-12). Ayant dominé leur sujet tout au long de la journée, les coéquipières de Caroline Hériaud (élue MVP) ont fait le boulot sur cette ultime rencontre face une formation de Junko qui avait laissé davantage d'énergie en chemin pour se hisser jusqu'en finale.

Malgré ce manque de fraîcheur, la team Junko n'aura pas démérité à l'image d'Hortense Limouzin qui aura donné du fil à retordre à la taulière Hériaud, impressionante de sang froid et d'intensité dans les grands rendez-vous. Très en vue tout au long de la journée l'étudiante de Syracuse Maëva Djaldi-Tabdi aura moins pesé sur la rencontre, bien contrôlée à l'intérieur.

Complétée cette année par la vendéenne Soana Lucet, la triplette Heriaud-Mane-Majekodunmi assoie encore un peu plus sa domination nationale sur la discipline. De bonne augure pour les échéances à venir au niveau international où la France à l'habitude de très bien figurer depuis de nombreuses années.

ET UN, ET DEUX, ET TROIS !

