Les gymnases ouverts à partir du 2 juin en zone verte

FRANCE

Crédit photo : David Garcia

Ce jeudi, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la deuxième étape du déconfinement en France. Concernant le basketball, il est à noté qu'à partir du 2 juin les gymnases et salles de sport pourront rouvrir. Cependant, il faudra aux clubs respecter les mêmes règles (10 maximum encadrement inclus, chacun son ballon et plus largement son matériel, son espace, entraîneur masqué, pas de contact ni de jeu collectif ni d'accès aux vestiaires, une personne à la fois aux toilettes) que pour les entraînements en extérieur, organisés par certains clubs en France depuis le début du déconfinement, le 11 mai.

Ce retour dans les gymnases - bien entendu conditionné à l'accord des municipalités -, pour des séances de travail individuelle, permettra aux joueurs de pouvoir continuer (ou commencer) leur réathlétisation après deux mois d'arrêt, mais aussi à tous les clubs de pouvoir reprendre un contact (en gardant une distance bien entendu) avec leurs licenciés.

Les explications (pour la période du 2 au 22 juin) sont disponibles sur le site Internet du Ministère des Sports, à consulter en cliquant-ici.

A titre d'exemple, voici deux clubs de l'Hérault qui ont proposé un "Retour au jeu" ces dernières semaines, le FO Pezenas Basket et le Saint Gély Basketball (oui, un peu d'auto-promo, mais c'est pour la bonne cause) :