Les meilleures anecdotes des 10 ans de Catch & Shoot / BeBasket : Quand Damian Lillard assurait la promotion de C&S (5/10)

FRANCE

Crédit photo :

Fut une période où Catch & Shoot proposait aux lecteurs d'élire le MVP du mois de Pro B. Un trophée honorifique s'il en est, qui n'a jamais eu aucune valeur officielle. Mais les jeunes joueurs américains nominés le prenaient très à cœur, n'hésitant pas à user de grands appels au peuple sur les réseaux sociaux afin de gagner des voix. Ce fut notamment le cas de Julian Gamble en décembre 2013, alors à Saint-Vallier, trouvant de l'écho auprès d'un certain Shane Larkin sur Twitter, rookie des Dallas Mavericks à l'époque, devenu le joueur le plus dominant de l'EuroLeague sous les couleurs de l'Anadolu Efes Istanbul.



Y’all do me a favor n go vote for my college teammate Julian Gamble as player of the month in France. the link! http://t.co/mu31rBQ6df — Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) December 2, 2013

Mais il y a eu encore plus incroyable que Larkin... Rookie sensation du SPO Rouen en 2012/13, ensuite passé par Le Portel avant de revenir effectuer une courte pige à Denain l'année dernière, Wendell McKines faisait partie des candidats pour la distinction de MVP du mois de mars 2013, aux côtés de Jeremiah Wood et Mouhammadou Jaiteh.



McKines a tourné à 17,3 points et 8,9 rebonds de moyenne en 2012/13

(photo : Vincent Janiaud)

Si le pivot d'Évreux avait rapidement été mis hors course, le jeune intérieur francilien - qui vivait une première saison professionnelle fantastique avec Boulogne-sur-Mer - avait longtemps mené la vie dure à McKines. Si bien que le Californien avait dû faire appel à une caisse de résonance hors du commun pour s'adjuger l'élection : son ami d'enfance, Damian Lillard, originaire de Oakland, comme lui.

Le meneur des Blazers n'était certes pas encore la superstar qu'il est maintenant mais il s'apprêtait à être désigné rookie de l'année en NBA. Seul problème, qui n'était pas négligeable, le premier tweet posté le 1er avril 2013, renvoyait vers une page inexistante.. Alors le quintuple All-Star s'y était repris le lendemain en appelant ses followers à voter pour McKines.



My guy @Mr_Wensday has been nominated for POTM in France , need y'all to go vote. heres the linkhttp://t.co/zxWrm0oH4F… — Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 1, 2013

http://t.co/vfnfkZEX5D vote for my guy @mr_wensday ... POTM ... Do it now he goin hard in France — Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 2, 2013

Pari réussi puisque le Rouennais avait été élu avec 40 voix d'avance. Non sans nous avoir accusé dans le sprint final de truquer les votes pour avantager Mam' Jaiteh... L'histoire ne dit pas si nous avons finalement réussi à fidéliser Damian Lillard parmi les lecteurs assidûs de Catch & Shoot.



Article de Paris-Normandie, en date du vendredi 5 avril 2013