Les personnalités influentes du basket français : n°27, Yann Ohnona

FRANCE

Crédit photo : FFBB

Dans la presse papier sportive, il y a un quotidien qui a le monopole : L'Equipe. Le journal du Groupe Amaury ne se contente pas de relater l'information sportive : il prend part au débat avec des dossiers importants, comme l'ont récemment montré ses enquêtes sur les violences sexuelles dans le milieu du sport.

Le basket pas si mal classé dans L'Equipe

Si le public basket peste souvent sur le traitement de son sport favori par L'Equipe, il s'avère pourtant que le basketball se place à la sixième place des sports les plus traités par le quotidien, selon Basket le Mag (n°29). Ces deux dernières semaines, trois basketteurs ont par exemple été affichés en Une du journal : Laina Badiane, Rudy Gobert puis Tony Parker.

Si Arnaud Lecomte reste le reporter référent de la rubrique basket, un journaliste a pris du galon ces dernières années dans le service basket du journal. Il s'agit de Yann Ohnona. Tombé amoureux de "la balle au panier" à l'adolescence en suivant la "Dream Team" aux Jeux olympiques de Barcelone mais surtout en regardant sans cesse le mythique VHS de la NBA "Come Fly With Me", le Parisien s'est orienté vers des études de journalisme. A sa sortie du Centre de formation des journalistes en 2003, toujours mordu de la balle orange, il a commencé à écrire pour le bimestriel "Reverse" tout en étant "secrétaire de rédaction" à L'Equipe, déjà. C'est au cours de son expérience au sein de ce magazine de qualité qu'il s'est créé un réseau et qu'il s'est fait la main avant d'intégrer la rédaction basket de L'Equipe en 2010.

Les stars de l'équipe de France se confient à Yann Ohnona

Au sein du journal, son rôle s'est accru ces dernières années. Son réseau, qu'il tisse en suivant aussi bien la Jeep ELITE que l'EuroLeague et la NBA - avec les matchs à Paris mais surtout des déplacements outre-Atlantique, toutefois moins fréquents depuis l'installation d'un correspondant à New York (Maxime Malet) en 2014 - lui a permis de réaliser nombre d'entrevues importantes, notamment dans le cadre de l'équipe de France. C'est à son micro qu'Evan Fournier s'est confié après sa non sélection pour les Jeux olympiques 2016 puis pour dire qu'il serait bien de la partie pour l'Euro 2017, quelques mois plus tard. L'Equipe reste en effet un canal important pour permettre aux joueurs de déclarer leurs intentions sur l'équipe de France. Dernièrement, Ian Mahinmi avait fait savoir qu'il était toujours disponible pour les Bleus, ce qu'avait bien noté le sélectionneur Vincent Collet. La sélection de Guerschon Yabusele pour la fenêtre de qualification de février 2020 avait également été annoncée en amont dans L'Equipe. Yann Ohnona est désormais l'homme de terrain pour suivre l'équipe nationale, comme lors de la Coupe du Monde 2019. Et à 40 ans, il n'y a pas de raison pour que cela change.

Le classement BeBasket 2020 des personnalités les plus influentes du basketball français :