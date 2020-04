Les personnalités influentes du basket français : n°30, Julien Desbottes

FRANCE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Pendant tout le mois d'avril, BeBasket va publier son classement des "personnalités les plus influentes" du basketball français. En 30e position, on retrouve le président de la JL Bourg (Jeep ELITE), Julien Desbottes.

Julien Desbottes est un enfant de la JL Bourg. D'abord joueur des équipes jeunes du club puis de la Nationale 4 jusqu'en 1990/91, il y a également été coach et y a rencontré sa future épouse, Sandrine. Ensuite, il a intégré la direction du club en 2002, en qualité de trésorier, lui qui dans la vie est expert-comptable.

Un budget qui a plus que doubler depuis qu'il en est le président

Gérant du cabinet AGIR Audit & Gestion, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basée à Bourg-en-Bresse, il est cette fois devenu le président de la JL Bourg en 2012. Depuis, le club a pris son envol. De 1,4 million d'euros en 2003, à ses débuts en tant que trésorier, à 2,5 millions en 2012, pour sa prise de fonction comme président, le budget a été annoncé à 5,35 millions d'euros pour la saison 2019/20. C'est énorme pour un club sportif basé sur une aire urbaine de 130 000 habitants qui compte également un club de rugby (Fédérale 1, 3e division) et de football (National, 3e division) professionnel. Et cela permet au club de figurer parmi le Top 10 de la Jeep ELITE depuis son retour en première division, en 2017/18.

Pour en arriver là, Julien Desbottes a réussi à exploiter parfaitement la nouvelle salle de Bourg-en-Bresse, Ekinox, mais pas seulement. BB+, le Club Affaires de la JL Bourg Basket, est très dynamique (près de 300 partenaires). Le club organise également des journées spéciales comme "Les rencontres du leadership" qui attirent de nombreux entrepreneurs. Enfin, fin 2019 la JL Bourg a lancé un centre de loisirs, le 1055, juste à côté de la salle.



Un club modèle, à plusieurs niveaux

N'oublions pas que la JL Bourg performe chez les jeunes. En 2019, les U18 ont été champions de France en finissant la saison invaincues. Le fruit d'un travail de fond, notamment sur "l'école des meneurs", car le groupe ne disposait pas des plus gros potentiels physiques. Bref, la structuration sportive, avec la nomination d'un directeur sportif de renom (Frédéric Sarre) bien avant que la plupart des gros clubs ne choisissent de créer ce poste.

La réussite de la JL Bourg est donc un modèle pour de nombreux clubs sportifs en France, basés dans des agglomérations moyennes mais pas que.

Le classement BeBasket 2020 des personnalités les plus influentes du basketball français :