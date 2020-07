Les rosters de l'Open de France 3x3 dévoilés : une équipe avec Albicy, Gentil et les frères Sy en tête d'affiche

FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

En 2017, à Lyon, ils avaient décroché le titre de champions de France du 3x3. Revoilà les frères Sy, Amara et Bandja, ainsi que l'international Andrew Albicy, de retour à l'Open de France. Le nouveau meneur de Gran Canaria, qui n'a jamais caché son attrait pour la discipline, est le plus gros nom du plateau masculin révélé ce dimanche par l'organisation du tournoi, qui aura lieu à Nantes samedi 1er août. Le trio, accompagné par Jerry Boutsiele lors de son sacre il y a trois ans, est cette fois complété par Dominique Gentil. Spécialiste du 3x3, international reconnu, Gentil est le joueur le plus titré avec 4 victoires à l'Open, la dernière en date en 2019 à La Rochelle ( avec Charly Pontens, Kevin Harley et Lucas Dussoulier).





Mais cette formation, qui portera le nom "d'Amiral Camp", aura fort à faire avec une sacrée concurrence. On retrouve des équipes de redoutables spécialistes comme "Ballistik", "Chez ce cher Serge" ou "les Enfants de dieu", mais aussi le "Cap d'Ail Riviera" d'Anthony Christophe, Kevin Corre, Rémi Dibo et Thomas Laurent, ou encore la "Team Paris", composée d'Angelo Tsagarakis, Antoine Eïto, Johan Passave-Ducteil et Jordan Aboudou, récemment victorieuse de l'Open Plus de Saint-Paul.

Ce plateau de 10 équipes sera complété par deux formations issues du tournoi de qualification disputé la veille. Rappelons que le tournoi sera diffusé en direct sur Youtube et sur la chaîne Sport en France.