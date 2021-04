Najib Chajiddine arbitre stand-by aux Jeux Olympiques de Tokyo

Après la désignation de Yohan Rosso sur le 5x5, c’est Najib Chajiddine qui a été sélectionné par la FIBA pour être arbitre stand-by lors des Jeux olympiques de Tokyo, en juillet prochain. Pour Referee Time, il est revenu sur cette nouvelle aventure qui l’attend, lui qui n’en revient toujours pas :

"J’étais ému et content. Pour être honnête, je ne réalise toujours pas ce qui se passe. Je ne m’en rends pas compte. Les Jeux Olympiques, c’est quelque chose d’incroyable ! C’est la plus belle compétition du monde pour un sportif. Tout le monde rêve des JO. J’ai 31 ans, mon objectif était de faire Paris 2024. Mais là, c’est un sacré signe de confiance de la part de la FIBA et c’est une première étape pour continuer à faire de grandes compétitions intercontinentales."