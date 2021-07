Nantes et Rennes vainqueurs de l’Open de France 3x3 2021

FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

Nantes a remporté l'Open de France 3x3 2021. Opposés à Tchaff en finale, les Nantais composées de Jules Rambaut, Charly Pontens, Franck Seguela et Timothé Viergat, ont fait la course en tête dès le départ et n'ont pas craqué malgré le retour de leurs adversaires en fin de match. L'international français de 3x3, Franck Seguela, auteur de 9 points en finale, a été élu MVP de la compétition.

Chez les femmes, l'équipe de Rennes a remporté l'Open de France en disposant de la surprenante formation Toulous'N & Alsaci'N. Invaincues sur la compétition, les Rennaises ont bataillé avant de venir à bout de leurs adversaires du soir, à l'image de l'intégralité de leur phase finale. La future joueuse de la Tronche Meylan (LF2) Aurore Pautou (38 ans) a été élue MVP du tournoi.