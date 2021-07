Nantes et Tchaff en finale de l’Open de France 3x3 2021

FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

L'affiche de la finale de l'Open de France 3x3 2021 est désormais connue. Elle opposera l'équipe de Nantes, invitée au tournoi via wildcard, et la team Tchaff, tête de série numéro 4. Ce samedi 17 juillet, Nantes a débuté sa phase finale en s'imposant largement face aux Enfants de Dieu avant de se défaire de la Sepa Team. L'équipe Tchaff, quant à elle, a arraché sa place en demi-finales après prolongation face à Ballistik Bordeaux, avant d'éliminer l'une des formations favorites du tournoi, la Team Paris d'Antoine Eïto et Angelo, Tsagarakis grâce sur un tir primé plein de sang-froid de Moussa Doumbe.

MOUSSA DOUMBE FOR THE WIN La team Tchaff se qualifie en finale sur cet énorme shoot au terme d’un match dingue !



Tchaff 21-20 Team Paris #3x3 #OpenDeFrance3x3 @3x3Ffbb pic.twitter.com/9oq17cvzur — dōdeká (@antoine_bodelet) July 17, 2021

Chez les femmes, Rennes et Toulous'N & Alsaci'N se disputeront le titre. Tête de série numéro 1 et favorites de la compétition, les Rennaises ont dû lutter âprement pour atteindre la finale, s'imposant sur le fil face à Ballistik Bordeaux et l'emportant en prolongation contre l'équipe Chicago. De son côté, Toulous'N & Alsaci'N continue sa belle épopée et rêve désormais de sacre .Issue des qualifications jeudi soir, l'équipe a remporté son quart de finale face aux Lionnes puis a écarté la formation portugaise de Dorime.

La finale femmes aura lieu à 21h35 tandis que celle hommes débutera à 22h30.